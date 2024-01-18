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عربي-دولي

جريمة مرعبة في بلدٍ أوروبيّ... فتاة عربيّة وحبيبها قتلا إمرأة بـ50 طعنة لسبب لا يخطر على البال!

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:07
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بدأت السلطات الألمانية محاكمة فتاة من أصول عراقية متهمة بقتل خبيرة تجميل تشبهها في جريمة مروعة، وتزييف الأمر وكأنه وفاتها هي.
 
وحسب صحيفة "دايلي ميل"، فإن "شهربان ك." وحبيبها "شقير ك"، وكلاهما يبلغان من العمر 24 عاماً، متهمان باستهداف المدونة "خديجة أو"، بسبب التشابه الكبير بينها وبين شهربان، حيث تشتركان في نفس الشعر الداكن والبشرة السمراء.
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ويقال إن شهربان ك. تعقبت شبيهتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستدرجتها وطعنتها وهي برفقة صديقها 50 مرة في محاولة لتزييف الأمر وكأنه وفاتها هي نظرا لتشابههما.

وقال ممثلو الادعاء إن الحبيبين وجها العديد من الطعنات إلى وجه "خديجة أو"، لخداع التحقيق على ما يبدو.

وسبق أن استمعت محكمة في إنغولشتات، في ولاية بافاريا، إلى الكيفية التي اعتقدا بها أنهما يستطيعان تسليم جثة ضحيتهم على أنها "شهربان ك." حتى تتمكن هذه من الهروب من عائلتها العراقية "الصارمة".

وأفاد ممثلو الادعاء بأن العشيقين القاتلين كانا يتواصلان بشكل عشوائي مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يشبهن "شهربان ك" بما يكفي لإقناع الطبيب الشرعي خداعاً.

وأوضحت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"، مضيفة: "لقد أرادت تزيين الحادث وكأنه وفاتها هي لتبدأ حياة جديدة". (روسيا اليوم)

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