متى سيعود أوستن إلى عمله؟

يُواصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عمله حتى الآن عن بعد، كما أن البنتاغون لم يحدد اي موعد لمباشرته العمل بدوام كامل.



وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "ليس لدي موعد محدد لعودته إلى البنتاغون. نتمنى له الشفاء العاجل، وأنا متأكدة من أنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن". (روسيا اليوم)

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