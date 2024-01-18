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متى سيعود أوستن إلى عمله؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:39
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يُواصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عمله حتى الآن عن بعد، كما أن البنتاغون لم يحدد اي موعد لمباشرته العمل بدوام كامل.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "ليس لدي موعد محدد لعودته إلى البنتاغون. نتمنى له الشفاء العاجل، وأنا متأكدة من أنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن". (روسيا اليوم)
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