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عربي-دولي

حتى لو "تجاوز الحدود".. ترامب يطالب بمنحه حصانة قضائية شاملة

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:50
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طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".

 

وأشار ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه، كرئيس سابق، يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحث المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.

 
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وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه "حتى الأحداث التي تتجاوز الحدود يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".

 

وأشار ترامب إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد"

 

( روسيا اليوم)

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