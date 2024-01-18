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عربي-دولي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً في جنوب آسيا وآسيا الوسطى

Lebanon 24
18-01-2024 | 17:30
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أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي الخميس أن "الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً في جنوب آسيا وآسيا الوسطى"، رداً على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة.
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وقال كيربي إن "الإدارة الاميركية تتابع عن كثب التوتر بين البلدين الذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع".
وأضاف أمام صحافيين يرافقون الرئيس جو بايدن في الطائرة الرئاسية، "إنهما بلدان مدججان بالسلاح، ومجدداً، لا نريد أن نشهد تصعيداً".
وتابع أن "باكستان تعرّضت أولا لضربة من إيران، الأمر الذي كان هجوماً جديداً خطيراً، ومثالاً جديداً على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأورد كيربي أنه "لا يعلم ما إذا كانت باكستان قد أبلغت الأميركيين بالضربات التي شنتها على الأراضي الإيرانية".
 
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "نحن قلقون لتصعيد التوترات في المنطقة ونواصل حض جميع الاطراف على ضبط النفس"، مضيفاً: "لا نريد تصعيدا ونعتقد أن أي تصعيد لا يمكن تبريره".

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