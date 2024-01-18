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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

Lebanon 24
18-01-2024 | 17:53
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قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "الجماعة اليمنية استهدفت السفينة الأميركية كيم رينجر في خليج عدن بصواريخ بحرية".
وذكر المتحدث في بيان أن "الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة".
وجاء في البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".
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