هيئة بريطانية تتلقّى بلاغاً عن حادث بحري قرب عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 115 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن السلطات تحقق في الأمر.



وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلاً جنوب شرقي المكلا باليمن.



Advertisement

وذكرت شركة الأمن البحري أن الطائرات المسيرة ظلت قريبة من الناقلة، مشيرة إلى أن هذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له السفينة التي لم يتم الكشف عن اسمها. وأوضحت "أمبري" في مذكرة أنه "تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها".وذكرت شركة الأمن البحري أن الطائرات المسيرة ظلت قريبة من الناقلة، مشيرة إلى أن هذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له السفينة التي لم يتم الكشف عن اسمها.