Advertisement

عربي-دولي

هيئة بريطانية تتلقّى بلاغاً عن حادث بحري قرب عدن

Lebanon 24
18-01-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1154212-638412222708480219.jpg
Doc-P-1154212-638412222708480219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 115 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.
وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن السلطات تحقق في الأمر.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلاً جنوب شرقي المكلا باليمن.
وأوضحت "أمبري" في مذكرة أنه "تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها".
Advertisement

وذكرت شركة الأمن البحري أن الطائرات المسيرة ظلت قريبة من الناقلة، مشيرة إلى أن هذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له السفينة التي لم يتم الكشف عن اسمها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:03 | 2024-01-19
00:59 | 2024-01-19
00:53 | 2024-01-19
00:49 | 2024-01-19
00:46 | 2024-01-19
00:38 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24