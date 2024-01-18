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عربي-دولي

وزراء خارجية "عدم الانحياز" يطالبون بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-01-2024 | 19:00
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تبنّت دول حركة عدم الانحياز، يوم أمس الخميس، في ختام الاجتماع التحضيري لوزراء خارجيتها تحضيراً للقمة الـ19 في العاصمة الأوغنية كمبالا، مقترح "التوجّه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة".
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وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن "النقاشات سجلت موقفا جامعا تلتزم من خلاله الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للمضي قدما في عملية طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وذلك بغية الحفاظ على حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل دائم ونهائي للصراع العربي - الإسرائيلي.
ودعت جميع الوفود المشاركة إلى توحيد مواقف الحركة وتكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت غالبية الدول على ضرورة توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في الظرف الراهن ومواصلة دعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
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