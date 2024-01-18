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الكونغرس الأميركي يقرّ قانون إنفاق موقت لتجنّب الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
18-01-2024 | 19:31
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أقرّ الكونغرس الأميركي أمس الخميس مشروع قانون مؤقتاً للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.

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ومع اقتراب الموعد النهائي، الذي كان محدداً عند منتصف ليل الجمعة، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من آذار على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى بطالة تقنية، بينهم آلاف المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب: "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".

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