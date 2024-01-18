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ردا على التدريبات العسكرية المشتركة.. بيونغيانغ تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:04
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغيانغ أجرت اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء.

ووفق الوكالة فإن هذا الاختبار جاء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.
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وأفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة بأن هذه التدريبات "هددت بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغيانغ "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء (هايل-5-23) قيد التطوير في بحر كوريا الشرقي". (سكاي نيوز عربية) 
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