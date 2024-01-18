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قصف اسرائيلي على خان يونس فجرًا.. واستهداف محيط مستشفى الأمل

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:03
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس في غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أربعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لعائلة الكاظمي.
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كما واصلت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، واستهدفت وسط المدينة بعدة غارات.

وأكدت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذ قصفا في محيط مستشفى أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا.

كما حاصرت قوات إسرائيلية عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، وقامت بتفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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