قبل 4 أيام من هجوم تشرين الأول.. رسالة عبر واتساب كشفت سر حماس

على الرغم من مرور 3 أشهر وأكثر على الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول، فإن حيثيات ما حدث ما زالت تُكشف حتى اليوم.



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وأفاد نيسان ليشا، والد العريف دفير ليشا البالغ من العمر 21 عاماً، وهو جندي من فرقة "جولاني"، كان قُتل أثناء المعارك في 7 تشرين الأول، أن ابنه أخبره عن تدريبات "حماس" في الثالث من تشرين الأول، عبر رسالة في تطبيق واتساب أرسلها الولد إلى مجموعة عائلية، وفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية.



وكتب الجندي بحسب والده: "كل من يبحث عن شيء ليفعله خلال عيد العرش مرحب به للنزول إلى حدود غزة، فحماس تقدم عرضاً مذهلاً لقدراتها العسكرية".



كما شارك لقطة شاشة من لقطات أمنية من حدود غزة تظهر نحو 20 مسلحاً من "حماس" يقفون حول سيارة جيب، مع بنادق هجومية بزاوية 45 درجة، ويطلقون النار. فقد كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي جديد، أن مقاتلي "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة، تدربوا على مرأى ومسمع من مراكز المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي وكاميرات المراقبة على طول الحدود قبل 4 أيام من الهجوم.وأفاد نيسان ليشا، والد العريف دفير ليشا البالغ من العمر 21 عاماً، وهو جندي من فرقة "جولاني"، كان قُتل أثناء المعارك في 7 تشرين الأول، أن ابنه أخبره عن تدريبات "حماس" في الثالث من تشرين الأول، عبر رسالة في تطبيق واتساب أرسلها الولد إلى مجموعة عائلية، وفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية.وكتب الجندي بحسب والده: "كل من يبحث عن شيء ليفعله خلال عيد العرش مرحب به للنزول إلى حدود غزة، فحماس تقدم عرضاً مذهلاً لقدراتها العسكرية".كما شارك لقطة شاشة من لقطات أمنية من حدود غزة تظهر نحو 20 مسلحاً من "حماس" يقفون حول سيارة جيب، مع بنادق هجومية بزاوية 45 درجة، ويطلقون النار.

وتابع نيسان أن ابنه شاهد التدريبات من قاعدة "زيكيم" التابعة للجيش الإسرائيلي، على بعد أقل من 5 كيلومترات من حدود غزة، وهي إحدى القواعد التي تسلل إليها مسلحو "حماس" في 7 تشرين الأول، مؤكداً أن ابنه لم يشارك "معلومات استخباراتية"، بل لقطات مراقبة منتظمة من كاميرات على طول "السياج الذكي"، المعروف أيضاً باسم "الجدار الحديدي".

شهادات أخرى.. ستندلع الحرب هنا

لم تكن هذه الشهادة وحيدة بل هي تنضم إلى عدد كبير من اللقطات والتقارير التي تكشف أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه معلومات استخباراتية مفصلة عن خطط هجوم حماس خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت 7 تشرين الأول، والتي تجاهلها المسؤولون الإسرائيليون إلى حد كبير، معتقدين أنها مجرد "استعراض فارغ".



فقد أكدت والدة جندي مراقبة آخر قُتل في 7 تشرين الأول، أن ابنها الرقيب نيتاع البالغ من العمر أيضاً 21 عاماً، والمنضوي في "الوحدة 414" في حرس الحدود، كان قال لها إن السياج الحدودي لغزة غير قابل للاختراق.



وقالت نيريت كان ابني يقول: "نرى كل ذبابة على الحائط"، لكنها أضافت أنه أيضاً كان يعرف أن شيئاً ما كان على وشك أن يحدث، وفي مرحلة ما أرسل لي رسالة مفادها: "في النهاية ستندلع حرب هنا". (العربية)