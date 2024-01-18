صورة توثق المشهد.. هذا ما حلّ بسفينة أميركية استهدفتها مسيّرة حوثية

منذ أشهر، تحول البحر الأحمر إلى ممر مائي يشوبه التوتر إثر هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.وخلال الأيام الثلاثة الماضية، شن الحوثيون 3 هجمات طالت سفن شحن تجارية في هذا الممر الملاحي المهم عالمياً.وأظهرت بعض الصور آثار الهجوم الذي تعرضت له السفينة إم.في جينكو بيكاردي في خليح عدن، بوقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة. وبدا جزء من متن السفينة محترقاً، بعدما ضربته مسيرة أطلقت من الأراضي اليمنية.

وكانت البحرية الهندية أعلنت أمس الخميس أنها أنقذت طاقم سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن بعد هجوم شنته حركة الحوثي المدعومة إيرانياً.ما دفع الجيش الأميركي في أعقاب هذا الهجوم، على شن ضربات استهدفت 14 صاروخاً للحوثيين "مثلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"، حسب قوله.واليوم أيضاً أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين استهدفوا سفينة تشيم رانجر الأميركية بصاروخين باليستيين مضادين للسفن، في ثالث هجوم خلال 3 أيام.كما بينت أن الناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة.وتلك الهجمات على سفن في البحر الأحمر وما حوله، أدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد وتوسيع الحرب الجارية منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. (العربية)