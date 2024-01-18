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مطلوب للإدلاء بشهادته.. "واقعة المستشفى" تضع أوستن في ورطة

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:51
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طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، الخميس، من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.
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وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام.

وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.
 
وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن، الخميس: "ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير". (سكاي نيوز عربية) 
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