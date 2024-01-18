مطلوب للإدلاء بشهادته.. "واقعة المستشفى" تضع أوستن في ورطة

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طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، الخميس، من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام.وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.