ما جديد الحالة الصحية للأميرة كيت والملك تشارلز؟ مصدر ملكي يكشف

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أصبحت كيت أميرة ويلز البريطانية في حالة جيدة بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن هذا الأسبوع، وفقاً لما كشفه مصدر ملكي لـ "رويترز" الخميس، بينما قالت الملكة كاميلا إن الملك تشارلز أيضا "بخير" قبل تلقي العلاج من تضخم البروستاتا.ونُقلت كيت (42 عاما) إلى مستشفى خاص في لندن، الثلاثاء، لإجراء العملية الجراحية، وقال مكتبها في قصر كنسينغتون إن العملية كانت ناجحة ولكن من المتوقع أن تبقى لمدة 10 إلى 14 يوما في المستشفى قبل العودة إلى المنزل.ولم تُقدم أي تفاصيل عن مرضها أو عن العملية الجراحية، لكن مصدرا ملكيا قال لرويترز إن الحالة ليست متعلقة بأمراض السرطان.والتقطت العدسات صورا للأمير وليام (41 عاما) وهو يغادر المستشفى بعد زيارة زوجته أمس الخميس لكنه لم يتحدث إلى وسائل الإعلام، وأجل الأمير عدة ارتباطات عامة لحين تعافي كيت.وقال قصر كنسينغتون إنه لن يقدم تفاصيل أخرى عن تحسن حالة كيت إلا عند توفر "معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها". وأضاف أن كيت، التي لديها ثلاثة أطفال من وريث العرش، من غير المرجح أن تستأنف واجباتها العامة إلا بعد عيد الفصح.وجاء الإعلان عن جراحة كيت، الأربعاء، بعد فترة وجيزة من صدور بيان أفاد بأن الملك تشارلز (75 عاما) سيتلقى العلاج من تضخم البروستاتا الحميد.وأعلن قصر بكنغهام، أن العاهل البريطاني الملك تشارلز، سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل بسبب تضخم البروستاتا، وذلك بعد أقل من ساعتين على إعلان خضوع أميرة ويلز لعملة جراحية في البطن ستبقيها لمدة أسبوعين في المستشفى.