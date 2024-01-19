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عربي-دولي
ردا على نتنياهو.. واشنطن: الطريق الوحيد للسلام إقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
19-01-2024
|
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة، دون إقامة دولة فلسطينية".
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من جانبه، قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، "إن تصريح نتنياهو لا يساعد في كسب مزيد من الأصوات في مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل".
بدوره، قال السيناتور بيتر ويلش، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ أموالنا، وأنه سيرفض دائما نصائحنا".
وفي ذات السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير".
وأضافت "أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب يتناقض مع السياسة الأمريكية".
وتابع بأن "واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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