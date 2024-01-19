ردا على نتنياهو.. واشنطن: الطريق الوحيد للسلام إقامة دولة فلسطينية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة، دون إقامة دولة فلسطينية".من جانبه، قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، "إن تصريح نتنياهو لا يساعد في كسب مزيد من الأصوات في مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل".بدوره، قال السيناتور بيتر ويلش، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ أموالنا، وأنه سيرفض دائما نصائحنا".