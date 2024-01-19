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عربي-دولي

"سوف تحرمنا من طبقنا المفضل"... مخاوف بريطانية بعد حظر روسيا الصيد

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:33
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حذرت صحيفة "ديلي ميل" من أن حظر روسيا الصيد في بحر بارنتس على السفن البريطانية، سيحرم سكان المملكة المتحدة من طبقهم المفضل من السمك والبطاطا.
وكتبت الصحيفة "أن أحد الأطباق المفضلة لدى البريطانيين (السمك والبطاطا) في خطر بسبب نية روسيا حظر الصيد في مياه بحر بارنتس على السفن البريطانية".
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وأضافت أن الشركات البريطانية تصطاد سمك الحدوق والقد "بكميات ضخمة" في بحر بارنتس بموجب اتفاق مع روسيا، تبحث موسكو فسخه في إطار العقوبات الجوابية ضد الغرب.
كما يخشى البريطانيون أن يستخدم الروس قواتهم البحرية لطرد سفن الصيد من البحر المذكور، مما سيؤجج التوتر بين البلدين.
وفي العام الماضي، تم اصطياد أكثر من 566 ألف طن من سمك القد في بحر بارنتس. (RT)
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