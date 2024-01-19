Advertisement

عربي-دولي

إسم وزير الخارجية.. يُشعل الخلاف بين قطبي السّياسة في ليبيا

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1154282-638412473888687228.png
Doc-P-1154282-638412473888687228.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلاف جديد يظهر إلى العلن بين قطبي السلطة في ليبيا، إذ طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سحب تعيين تسمية من يسيِّر وزارة الخارجية وعدم التفرّد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص.
Advertisement
 
وانتقد المنفي في خطاب وجهه إلى الدبيبة، تفرّده بقرار تسمية من يسيّر وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه "إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي"، وطالبه بضرورة التشاور معه، لما لهذا القرار من أهمية بالغة تنعكس على الواقع السياسي للبلاد.

كما ذكّر المنفي في خطابه بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في باب السلطة التنفيذية الموحدة، بشأن اختصاص المجلس الرئاسي والتي نصّت على أنه "خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا".

وقال إنه "يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية".(العربية)
 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:22 | 2024-01-19
04:18 | 2024-01-19
04:12 | 2024-01-19
04:09 | 2024-01-19
04:06 | 2024-01-19
03:47 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24