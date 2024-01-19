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عربي-دولي

المئات أصيبوا بها.. عدوى خطيرة تنتشر بين الجنود الإسرائيليين في غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:49
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قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الاسرائيلية، أمس الخميس، إن مئات الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة أصيبوا بعدوى خطيرة في أقدامهم.
وأوضحت الصحيفة أن عشرات أطباء الأمراض الجلدية عالجوا مئات الجنود الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة.
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وأضافت: "الحذاء العسكري هو حذاء مغلق بشكل جيد ويتكيف مع الظروف الميدانية ويهدف في المقام الأول إلى حماية القدم من الكدمات".

وتابعت: "إلا أن الحذاء المغلق لا يتم تهويته على الإطلاق، ويضطر الجنود أحيانا إلى البقاء في الحذاء نفسه لعدة أيام، وفي بعض الحالات لمدة أسبوعين أو أكثر".

وأشارت الصحيفة إلى وجود "مناخ محلي من الحرارة والرطوبة العالية، ما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدا من البكتيريا والفطريات التي تتسبب بالعدوى".

ولفتت إلى أن "البكتيريا تسبب رائحة كريهة قوية وحكة وتكوين أخاديد وتقشير في القدم، تصل أحيانا إلى حد النزيف".

وأوضحت أنه "تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي".

وقالت "جروزاليم بوست": "أصيب العديد من الجنود بفطريات الأظافر، وهي ظاهرة ليست خطيرة ولا مؤلمة ولكنها تتسبب في تشوه الظفر وتحوله إلى اللون الأصفر وتسبب اضطرابا جماليا".

وذكرت أن الجنود "واجهوا ظهور أظافر تحت الجلد، ما يسبب ألما شديدا وصعوبة في مواصلة الأنشطة العملياتية، وفي حالات يتم تحويلهم لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المصاب، مع العلاج بالمضادات الحيوية". (روسيا اليوم)
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