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عربي-دولي

"إنه رجل ذكي ولامع"... ترامب يبدي إعجابه بـ4 قادة عالميين ويشيد بعلاقته معهم

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:53
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أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بالجيدة، وأعرب عن إعجابه برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الرافض للمجابهة مع روسيا.


وقال ترامب في مقابلة أجراها معه الصحفي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": "توافقت مع بوتين... تعرفون أنه من الجيد التوافق مع أشخاص مثل بوتين، كما أجريت محادثات مع الرئيس الصيني شي، وعلاقاتي معه رائعة... لو فازت هيلاري كلينتون، لكانت لديكم حرب نووية مع كوريا الشمالية وكيم جونغ أون، الذي توافقت معه أيضا".
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وأضاف أنه من الجيد التوافق مع "أشخاص يملكون الأسلحة النووية القوية".
وذكر ترامب أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقترح "إعادة ترامب" للرئاسة الأميركية.
وتابع: "إنه رجل ذكي ولامع ومحترم للغاية".
كما أكد ترامب أن "الجميع خافه واحترمه" عندما كان رئيسا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب بشكل إيجابي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" مؤخرا، إن الرئيس الروسي "سياسي ذكي للغاية وماكر للغاية"، وأن وسائل الإعلام الأمريكية تكرهه عندما يتحدث عن بوتين بهذه الصورة. (RT)
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