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في قصف استهدف منزله جنوب غزة.. استشهاد شقيق الطفل محمد الدرة!

Lebanon 24
19-01-2024 | 01:03
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد أحمد جمال الدرة، شقيق الطفل الشهيد محمد درة أيقونة انتفاضة الأقصى عام 2000.

واستشهد أحمد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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وكان جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، ودع شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا في بداية العدوان على قطاع غزة، في تشرين الأول 2023.
 
وكان جيش العدو الإسرائيلي قتل محمد الدرة (11 عاما) في 28 أيلول 2000. وسجل شريط فيديو صوّره مراسل قناة تلفزيونية فرنسية، حادثة إعدام الطفل الدرة الذي كان يحتمي بوالده خلف برميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة.

وقد وثّق الشريط إطلاق النار باتجاه الطفل وأبيه، والذي انتهى بسقوط الطفل محمد شهيدا، في حين أصيب والده بجروح خطيرة. 
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