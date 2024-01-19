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حصيلة جديدة لقتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:59
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من تشرين الاول.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 كانون الثاني في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة.
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وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 530 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 194 في العمليات البرية في قطاع غزة.
وأصيب 2630 جنديا بينهم 1546 إصاباتهم طفيفة، و686 متوسطة و398 خطيرة منذ بداية الحرب.
أما عدد المصابين منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة فبلغ 1178، بينهم 526 إصابة متوسطة و724 خطيرة. (RT)
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