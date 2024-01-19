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عربي-دولي

بعد انتقاد لاذع.. مستشار الأمن القومي العراقي: "حوارنا مع إيران يحل الخلافات"

Lebanon 24
19-01-2024 | 02:06
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بعد التوتر الذي خيّم مؤخرا بين العراق وإيران إثر توجيه الأخيرة ضربة إلى إربيل في 15 كانون الثاني الجاري، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن العلاقات العراقية - الإيرانية مهمة واستراتيجية.
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وأضاف عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة أن "الحوار والدبلوماسية كفيلة بحل أي إشكال أو سوء فهم".
 
أتى ذلك، بعدما وجه الأعرجي انتقادات لطهران، مؤكدا أنه اطلع على المكان المقصوف في إربيل وأن الادعاء الإيراني بأنه مقر موساد إسرائيلي باطل وغير صحيح.

كما لفت حينها إلى أن ماحدث يضر بعلاقات حسن الجوار بين البلدين، مضيفاً أن المعتدى عليه مواطن عراقي ورجل أعمال، في إشارة

وبمجرد حديث مستشار الأمن القومي عن غياب أي تواجد للموساد في المنزل المُستهدف من قبل طهران، شن العديد من العراقيين الموالين لإيران وفصائل مسلحة هجوماً شرساً عليه عبر مواقع التواصل،واتهموه بعدم الحيادية. (العربية) 
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