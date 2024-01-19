"في حال لم تتجاوز الخط الأحمر".. روسيا قد تطرح إمكانية استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية

أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، بأن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم الأسلحة لنظام كييف.

وقال زينوفييف، خلال اجتماع مع وسائل إعلام روسية: "طالما لم يتجاوز الجانب الكوري خطنا الأحمر، الذي حددناه كتسليم أسلحة مباشرة لنظام كييف، فإننا على استعداد للنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك محتمل، ولن تتضرر العلاقة بشكل خطير".

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وأضاف زينوفييف أن "عدم تسليم شحنات الأسلحة الفتاكة من كوريا الجنوبية لأوكرانيا يعد قضية ذات أهمية بالغة بالنسبة لروسيا"، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لسيؤول، فإن الشحنات الكبيرة من المنتجات العسكرية والتقنية في الخارج تتوافق مع قواعد التجارة الدولية ولها مستخدم نهائي، وهذا المستخدم النهائي ليس نظام كييف، وروسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد".(سبوتنك)