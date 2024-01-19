تفاعل كبير مع إجابات عادل الجبير.. " لهذا السبب ستنتج السعودية اليورانيوم"!(فيديو)

عادل الجبير 🇸🇦🚨:
السعودية تملك مخزون هائل وضخم من اليورانيوم، سنقوم بالتخصيب وسنبيع اليورانيوم إلى العالم مثل مانبيع النفط. pic.twitter.com/Q1290EiMHc
— كولومبوس 🐪 (@Columbuos) January 18, 2024
عادل الجبير 🇸🇦🚨:
السعودية تملك مخزون هائل وضخم من اليورانيوم، سنقوم بالتخصيب وسنبيع اليورانيوم إلى العالم مثل مانبيع النفط. pic.twitter.com/Q1290EiMHc
قاطع أحد الصحفيين حديث معالي عادل الجبير ليسأله عن تفاصيل مفاوضات السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
بكل هدوء رد الجبير قائلاً "هذا شيء بيننا وبينهم ولن أدخل في تفاصيل معك بهذا الشأن، مع كامل الاحترام" لينفجر الحضور ضاحكاً ثم يعود ويسترسل ليكمل حديثه بنفس الهدوء والنبرة. pic.twitter.com/pAI4ikNLyn
— عبدالله البندر (@a_albander) January 18, 2024
قاطع أحد الصحفيين حديث معالي عادل الجبير ليسأله عن تفاصيل مفاوضات السعودية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
بكل هدوء رد الجبير قائلاً "هذا شيء بيننا وبينهم ولن أدخل في تفاصيل معك بهذا الشأن، مع كامل الاحترام" لينفجر الحضور ضاحكاً ثم يعود ويسترسل ليكمل حديثه بنفس الهدوء والنبرة. pic.twitter.com/pAI4ikNLyn