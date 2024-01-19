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عربي-دولي

تفاعل كبير مع إجابات عادل الجبير.. " لهذا السبب ستنتج السعودية اليورانيوم"!(فيديو)

Lebanon 24
19-01-2024 | 02:20
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أثارت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، حول رغبة السعودية باستغلال مخزون اليورانيوم الموجود لديها في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية وتوفير الوظائف، تفاعلا كبيرًا عبر موقع "اكس"، وذلك بعد سؤال أحد الصحافيين الجبير خلال جلسة حوارية ضمن منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، عن "ما إذا كانت السعودية تريد الحصول على طاقة نووية لأغراض مدنية، لماذا تريد برنامجا لتخصيب اليورانيوم على أراضيها؟ في حين أن دولا أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة لم تكن بحاجة لذلك لتوفير طاقة نووية لأغراض مدنية". 


وأجاب الوزير السعودي قائلا: "السبب بسيط جدا... لدينا مخزون كبير من اليورانيوم في السعودية ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها.. نريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات في السعودية". 

وأردف الجبير قائلا: "لأن لدينا الموارد في المملكة ليس لدينا أي مشكلات في القواعد الدولية ونجري حوارا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكننا تلبية كل ما يطلبونه".

وتابع الوزير السعودي: "يمكنني أن أخبرك كدولة لديها موارد ضخمة من اليورانيوم، لن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة لذلك هناك وينتهي بنا الأمر بالحصول على 5 سنتات من اصل 100، نريد القيمة المضافة في السعودية ونريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية". 

وتابع الوزير السعودي قائلا: "نحن ننظر إلى أنفسنا كمصدرين للطاقة إلى العالم ونريد أن نبيعكم الطاقة النووية التي يمكنك استخدامها وتوفير الطاقة منها نريد أن نبيعكم النفط والغاز والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة نريد أن نبيعكم مجموعة منتجات الطاقة الكاملة". 
 
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المصدر: سي ان ان

عربي-دولي

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