دعوات لانفصال باشكورتوستان عن روسيا.. تحذير من حرب عصابات





وأعلن راضي خبيروف في بيان نشر على تطبيق تلغرام أن "مجموعة من الأشخاص يعيش بعضهم في الخارج، وهم في الواقع خونة، يدعون إلى انفصال باشكورتوستان عن روسيا. يدعون إلى حرب عصابات هنا".

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وشدد على أنه "تم فتح تحقيقات في جرائم خطيرة جدا واضطرابات كبرى وتنص على أحكام بالسجن لفترات طويلة"، متعهدا "عدم التسامح مع التطرف". ندد زعيم منطقة باشكورتوستان الروسية، الخميس، بالدعوات "الانفصالية" وهدد بفرض عقوبات قاسية، غداة اشتباكات هزت هذه الجمهورية التي تضم جالية كبيرة من المسلمين والناطقين بالتركية.وأعلن راضي خبيروف في بيان نشر على تطبيق تلغرام أن "مجموعة من الأشخاص يعيش بعضهم في الخارج، وهم في الواقع خونة، يدعون إلى انفصال باشكورتوستان عن روسيا. يدعون إلى حرب عصابات هنا".وشدد على أنه "تم فتح تحقيقات في جرائم خطيرة جدا واضطرابات كبرى وتنص على أحكام بالسجن لفترات طويلة"، متعهدا "عدم التسامح مع التطرف".

وتعود آخر تظاهرات كبرى إلى خريف 2022، خلال حملة تعبئة آلاف من جنود الاحتياط لتعزيز صفوف الجيش الذي يحارب في أوكرانيا.



وأكثر من نصف سكان باشكورتوستان بحسب الإحصاءات الرسمية، من البشكير والتتار وهما أقليتان مسلمتان ناطقتان بالتركية.



مثل العديد من المناطق الفقيرة في روسيا، ساهمت باشكورتوستان بنسبة كبيرة من الجنود الذين قتلوا على الجبهة في أوكرانيا، وفقا لتعداد لوسائل اعلام مستقلة.(سكاي نيوز عربية)





