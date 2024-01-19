مشهد غير متوقّع: لافتة "نحن نقف مع إسرائيل" على جسر في إيران.. من وضعها؟

أفادت محطة "إيران إنترناشيونال" عن قيام ناشط إيراني زار إسرائيل مؤخرّاً بتعليق لافتة كتب عليها "نحن نقف مع إسرائيل" في طهران.



وبحسب المحطة التي تأخذ من لندن مقرّاً لها، فإن اللافتة تم تعليقها على أحد جسور العاصمة الإيرانية ليلا، في الوقت الذي يغرق فيه الشرق الأوسط بأعمال عنف، ووسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب إقليمية.

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