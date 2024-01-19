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مشهد غير متوقّع: لافتة "نحن نقف مع إسرائيل" على جسر في إيران.. من وضعها؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:12
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أفادت محطة "إيران إنترناشيونال" عن قيام ناشط إيراني زار إسرائيل مؤخرّاً بتعليق لافتة كتب عليها "نحن نقف مع إسرائيل" في طهران.

وبحسب المحطة التي تأخذ من لندن مقرّاً لها، فإن اللافتة تم تعليقها على أحد جسور العاصمة الإيرانية ليلا، في الوقت الذي يغرق فيه الشرق الأوسط بأعمال عنف، ووسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب إقليمية.
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كتب على اللافتة "نحن نقف مع إسرائيل"


وكُتب على اللافتة البيضاء الكبيرة باللون الأحمر: "نحن نقف مع إسرائيل و"وحيد صوتنا"، في إشارة إلى الناشط السياسي الإيراني وحيد بهشتي، الذي خاطب المشرعين في الكنيست خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وتحدث عن وجوب "التخلص من الحكومة الإيرانية". (سكاي نيوز)
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