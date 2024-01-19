ترامب يتجنب الاتصال بالمسؤولين الأوكرانيين... ما السبب؟

أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى فشل المسؤولين الأوكرانيين في ترتيب الاتصال مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون اللذين يتجنبان التواصل مع مسؤولي كييف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر غير مسمى مقرب من الرئاسة الأوكرانية: "ليس هناك اتصال مستقر بين المسؤولين الأوكرانيين وفرقتي ترامب وجونسون... يبدو غياب هذا التعامل متعمدا، لكن الوضع قد يتغير (نأمل به) بعد الانتخابات. باختصار، كما أفهمه فإن أوكرانيا تحاول، وترامب وجونسون يتجنبان ذلك".

Advertisement

ولقد صرح الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أكثر من مرة أنه ينو في حالة فوزه بالانتخابات تحقيق تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة. وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريح ترامب قائلا إن الأزمة الأوكرانية قضية صعبة للغاية لمثل هذا الحل البسيط.

ورفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أمس الخميس، ضمان موافقة الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مضيفا أن الوضع الراهن فيما يتعلق بهذه المشكلة أمر غير مقبول. (RT)