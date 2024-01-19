Advertisement

عربي-دولي

كاميرون: المحادثات صعبة مع إيران بسبب دعمها حزب الله والحوثي

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1154377-638412602708940395.jpg
Doc-P-1154377-638412602708940395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطانية، ديفيد كاميرون، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" إن "حماس وقيادتها لا يمكن أن تلعبا دورا في مستقبل قطاع غزة، لأنه إذا أردنا حل الدولتين فلا يمكن لإسرائيل أن توافق على العيش إلى جانب الإرهابيين".
Advertisement

وأضاف كاميرون خلال اللقاء إن "السلطة الفلسطينية لديها دور كبير لتلعبه، وأنا متأكد أن الرئيس محمود عباس سيوافق على الحاجة إلى الإصلاحات."
 
وقال:" ما أرغب في أن أراه بالإضافة إلى نهاية القتال تتبعه الهدنة ثم وقف إطلاق النار المستدام ثم إعادة إدخال الحكومة الفلسطينية إلى غزة ومن ثم إعادة الإعمار والاتجاه نحو حل سياسي والتحرك نحو دولة فلسطينية.. يجب أن تكون هناك ضمانات أمنية والعديد من الأمور والحوارات الصعبة، ولكن دولة فلسطين ينبغي أن تكون موجودة".
ولفت إلى أن "ما يحدث في البحر الأحمر غير مقبول، ولكن ما نركز عليه كثيرا هو وقف الهجمات لضمان حرية الملاحة. فمنذ تشرين الثاني حصل نحو 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر، إذا ما نركز عليه هو وقف هذه الهجمات وردعها وأن نضمن حرية الملاحة مؤمنة وكل الخيارات متاحة لتحقيق ذلك".
واستطرد:" ليس لدينا إحصائية كاملة لحجم الضرر التي تسببت به الضربات الأخيرة على الحوثيين ولكننا نعلم أن بعض القدرات التابعة لهم قد دمرت".
وأكّد كاميرون على أن "العلاقة مع إيران صعبة، بسبب الدعم الذي يقدمونه لحزب الله والصواريخ التي أطلقوها على إسرائيل وبسبب الدعم الذي قدموه لحماس وبسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:25 | 2024-01-19
07:04 | 2024-01-19
07:00 | 2024-01-19
06:39 | 2024-01-19
06:36 | 2024-01-19
06:34 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24