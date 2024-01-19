بعد استخدام القوة ضدّ لاجئ سوريّ.. القضاء الأوروبي يُقاضي اليونان

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكما يدين اليونان بانتهاك حق اللاجئ السوري بلال تيلو في الحياة، بعد أن أطلق خفر السواحل اليوناني النار على الزورق الذي كان يقله عام 2015، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته وطفليه، حيث قررت المحكمة دفع تعويض قدره 80 ألف يورو إلى عائلة اللاجئ السوري.

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ووفقا للحكم الصادر يوم الثلاثاء، فإن عناصر خفر السواحل اليوناني لم يتخذوا اليقظة اللازمة لتقليل الخطر على حياة اللاجئين.

وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق النار على المحرك الخارجي للزورق كان "خطيرًا للغاية" وغير متناسب.

وتعود الحادثة إلى أيلول 2014، حين قام خفر السواحل اليوناني بمحاولة إيقاف زورق بخاري قرب جزيرة بسيريموس في بحر إيجه. وبدلاً من التوقف، قاد الزورق - الذي كان يقل 14 شخصا - في مناورات خطيرة، اصطدم بزورق دورية لخفر السواحل في مناسبتين أو ثلاث مناسبات، مما أسفر عن مقتل بلال تيلو وإصابة زوجته وطفليه.



واعتبرت المحكمة أن استخدام القوة كان غير ضروري للغاية، مؤكدة أن مستوى القوة المستخدمة كان "غير متناسب بشكل واضح".من جانبها، رحبت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه بالحكم، مؤكدة أن الحادثة تبرز قصور منهجية خفر السواحل اليوناني في التخطيط وتنفيذ عملياته، وفي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحر.



في العام 2023، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير مطلع الشهر الجاري أن عدد اللاجئين في اليونان ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف التقرير أن 18 ألفا و594 شخصا وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 آب الماضي، وهو قريب مع العدد في عام 2022.(عربي21)