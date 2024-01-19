Advertisement

عربي-دولي

بعد استخدام القوة ضدّ لاجئ سوريّ.. القضاء الأوروبي يُقاضي اليونان

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1154388-638412616555425806.png
Doc-P-1154388-638412616555425806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكما يدين اليونان بانتهاك حق اللاجئ السوري بلال تيلو في الحياة، بعد أن أطلق خفر السواحل اليوناني النار على الزورق الذي كان يقله عام 2015، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته وطفليه، حيث قررت المحكمة دفع تعويض قدره 80 ألف يورو إلى عائلة اللاجئ السوري.
Advertisement
ووفقا للحكم الصادر يوم الثلاثاء، فإن عناصر خفر السواحل اليوناني لم يتخذوا اليقظة اللازمة لتقليل الخطر على حياة اللاجئين.
 
وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق النار على المحرك الخارجي للزورق كان "خطيرًا للغاية" وغير متناسب.
 
وتعود الحادثة إلى أيلول 2014، حين قام خفر السواحل اليوناني بمحاولة إيقاف زورق بخاري قرب جزيرة بسيريموس في بحر إيجه. وبدلاً من التوقف، قاد الزورق - الذي كان يقل 14 شخصا - في مناورات خطيرة، اصطدم بزورق دورية لخفر السواحل في مناسبتين أو ثلاث مناسبات، مما أسفر عن مقتل بلال تيلو وإصابة زوجته وطفليه.

واعتبرت المحكمة أن استخدام القوة كان غير ضروري للغاية، مؤكدة أن مستوى القوة المستخدمة كان "غير متناسب بشكل واضح".من جانبها، رحبت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه بالحكم، مؤكدة أن الحادثة تبرز قصور منهجية خفر السواحل اليوناني في التخطيط وتنفيذ عملياته، وفي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحر.

في العام 2023، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير مطلع الشهر الجاري أن عدد اللاجئين في اليونان ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف التقرير أن 18 ألفا و594 شخصا وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 آب الماضي، وهو قريب مع العدد في عام 2022.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:25 | 2024-01-19
07:04 | 2024-01-19
07:00 | 2024-01-19
06:39 | 2024-01-19
06:36 | 2024-01-19
06:34 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24