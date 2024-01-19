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إستمرت بعد 45 ساعة... الجيش الإسرائيلي ينهي عمليته في مخيم طولكرم

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:16
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أنهى الجيش الإسرائيلي عملية استغرقت حوالي 45 ساعة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "القوات الإسرائيلية فتشت حوالي 1000 مبنى وعثرت على أكثر من 400 عبوة، بعضها مدفونة تحت الطرق".
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وأضافت: "كما تم تدمير 5 مختبرات لإنتاج الشحنات و4 مراكز مراقبة، وتم إلقاء القبض على 37 مطلوباً، بينهم مسؤولون كبار".

ويقع المخيم داخل مدينة طولكرم وتحديدا في وسط المدينة، مساحته صغيرة جدا إذ تبلغ فقط 168 دونما، ويعد ثاني أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية سكانًا بعد مخيم بلاطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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