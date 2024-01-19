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عربي-دولي

الصحة العالمية تعلن عن انتشار مرض مزمن في غزة.. إليكم ما هو

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:22
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كشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تسجيل 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي "إيه في قطاع غزة.
وقال إن الظروف غير الإنسانية جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع ستؤدي لانتشار أكبر للمرض، وفقاً لوكالة "أنباء العالم العربي".
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وكتب مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه على منصة "إكس": "من المحتمل إصابة آلاف عدة أيضاً باليرقان، بسبب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من النوع".
وأضاف: "الظروف المعيشية غير الإنسانية من عدم توافر المياه النظيفة والمراحيض النظيفة، وصعوبة الحفاظ على النظافة العامة، ستؤدي إلى تفشي المرض على نطاق أكبر".
وحذّر غيبريسوس من أنه لا توجد مختبرات تعمل في غزة، مما يجعل اكتشاف المرض صعباً، كما يجعل القدرة على التعامل معه محدودة أيضاً. وطالب بوصول المساعدات الطبية إلى القطاع دون إعاقة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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