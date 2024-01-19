بعد انتشار أخبار في مصر، عن ظهور متحوّر جديد لفيروس "كورونا"، شديد الخطورة ومميت، أعلنت وزارة الصحة المصريّة، أنّ "لا صحة لظهور متحوّر جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه".

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وأضافت الوزراة أنّ "المنشور المتداول مزيّف، وغير صادر عن الوزارة"، مشددة على أنّ "الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقرّ". (روسيا اليوم)