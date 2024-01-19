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عربي-دولي

خلال أسبوعين... "إيغاد" تدعو البرهان وحميدتي لاجتماع وجها لوجه

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:55
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دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيغاد" قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد دقلو "حميدتي"، إلى الاجتماع بشكل مباشر خلال 14 يوما، لإنهاء الحرب الدائرة  في البلاد منذ منتصف نيسان الماضي.
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وكان مقررًا عقد لقاء بين البرهان وحميدتي في جيبوتي أواخر كانون الاول الماضي، لكن وزارة الخارجية السودانية قالت إن نظيرتها الجيبوتية أبلغتها بتأجيل اللقاء "لأسباب فنية".

قبل مشاركته في جسة دعت إليها  الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، الجمعة، شدد محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ منتصف نيسان الماضي، على ضرورة تكوين جيش موحد للبلاد، يشمل تمثيلا متساويا لجميع المواطنين دون أن تمييز. 
 
وغاب البرهان عن قمة  دول "إيغاد" التي انعقدت، الخميس، في عنتيبي بأوغندا، "احتجاجا "على عدم تنفيذ مقررات القمة السابقة.

كما احتجت الحكومة السودانية على دعوة حميدتي للمشاركة في جلسات القمة، وقررت تبعاً لذلك تجميد التعامل مع المنظمة الإقليمية فيما يخص ملف السلام في البلاد.

وشارك دقلو في اجتماع مع قادة إيغاد بعد القمة.
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