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عربي-دولي

"تتم إعادتها بكرامة واحترام"!.. الجيش الإسرائيلي يعترف بنبش الجثث في غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:46
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بعد انتشار مقاطع فيديو لقبور مدمرة، في غزة، اعترف جيش العدو الإسرائيلي باستخراج جثث من مقبرة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وفي أول اعتراف للجيش الإسرائيلي باستخراج الجثث من مقابر فلسطينية في قطاع غزة، قال المتحدث باسم للجيش لشبكة CNN الأميركية "إن استخراج الجثث من المقبرة هو جزء من عملية البحث عن جثث الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس وفصائل مسلحة فلسطينية في القطاع، منذ هجمات السابع من تشرين الأول".
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وأضاف: "تجري عملية تحديد هوية الرهائن في مكان آمن، وتضمن ظروفا مهنية ومثالية واحترام للمتوفين".
وأضاف أن "الجثث التي تم تحديد أنها ليست لرهائن تتم إعادتها بكرامة واحترام، مشيراً إلى أنه "حينما يتلقى الجيش معلومات استخباراتية مهمة، يتم تنفيذ عمليات دقيقة في أماكن محددة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث الرهائن".
وحسبCNN فإنه يمكن أن يرقى الهجوم المتعمد على المقابر إلى جريمة حرب، وفق القانون الدولي، "إلا في ظل ظروف محدودة يصبح فيها الموقع هدفا عسكرياً".
 
المصدر: CNN
 
المصدر: روسيا اليوم
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