إسرائيل تنضمّ إلى "مجموعة سيئة السمعة".. ما هي ومن فيها؟

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنّ إسرائيل انضمت إلى مجموعة سيئة السمعة من الدول التي لها تاريخ في سجن الصحفيين، وذلك من خلال احتجاز الصحفيين الفلسطينيين دون محاكمة منذ بداية الحرب الأخيرة في غزة.

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وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر الخميس أنه للمرة الأولى تظهر إسرائيل في قائمتها لـ "أسوأ سجاني الصحفيين"، حيث احتلت المركز الخامس فيها بعدما سجلت اللجنة وجود 17 صحفياً فلسطينياً في سجونها خلال شهر كانون الأول الماضي. وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر الخميس أنه للمرة الأولى تظهر إسرائيل في قائمتها لـ "أسوأ سجاني الصحفيين"، حيث احتلت المركز الخامس فيها بعدما سجلت اللجنة وجود 17 صحفياً فلسطينياً في سجونها خلال شهر كانون الأول الماضي.

وتبوأت الصين القائمة بسجنها 44 صحفياً، فيما جاءت ميانمار في المرتبة الثانية بسجنها 43 صحفياً. أما بيلاروس فاحتلت المرتبة الثالثة بسجنها 28 صحفياً، لتأتي فيتنام بالمرتبة الرابعة بسجنها 19 صحفياً. أما إسرائيل، فجاءت في المركز الخامس بسجنها 17 صحافياً، فيما حلت إيران بالمرتبة السابعة لسجنها 17 صحفياً أيضاً، بينما كان المركز الثامن من نصيب إيريتريا بسجنها 16 صحفياً.

وفي السياق، قالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، إن إدراج إسرائيل في قائمة الصحفيين المحتجزين يعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد حرية التعبير وانتقاد الحرب في غزة.



وأضافت: "إن مكانة إسرائيل في إحصاء السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية ـ حرية الصحافة ـ آخذ في التلاشي مع استغلال إسرائيل لأساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين.. ويجب أن تتوقف هذه الممارسة".



وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين الفلسطينيين محتجزون بموجب سلطات الجيش الإسرائيلي التي تسمح لهم باحتجاز الأشخاص في الأراضي المحتلة دون محاكمة أو حد زمني.



وتسمح هذه الممارسة، المعروفة باسم الاعتقال الإداري، للجيش باعتقال أي شخص للاشتباه به فقط، وقد ظل بعض الفلسطينيين محتجزين لسنوات دون تهمة. (عربي21)