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عربي-دولي

نتنياهو يعلن: نحنُ نهاجم إيران!

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:33
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزام بلاده بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مقراً بأن إسرائيل "تنفذ بالفعل هجمات ضدها"، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة.
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وقال نتنياهو للصحفيين في تل أبيب، مساء السبت: "من قال إننا لا نهاجم إيران؟.. نحن نهاجم.. إيران هي رأس الأخطبوط، ومخالبها ترى في كل مكان، من الحوثيين إلى حزب الله إلى حماس".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تقاتل وكلاء إيران على 3 جبهات، "حدود البلاد الجنوبية والشمالية وكذلك في الممرات المائية"، واستطرد: "تخيل ما يمكن أن تفعله إيران للاستيلاء على الشرق الأوسط وتدمير الأنظمة، والسيطرة على الممرات البحرية الدولية، ناهيك عن التهديد العالمي الذي تمثله".

وتابع: "أنا ملزم كرئيس وزراء إسرائيل بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ليس فقط من أجل أمننا ووجودنا، بل من أجل حماية العالم أجمع".

واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تحت قيادته "ساهمت بتأخير إنتاج إيران لأسلحة نووية لمدة 10 سنوات على الأقل"، مضيفاً أنه لا يزال بإمكانها فعل المزيد، لكنه لم يرغب بتوضيح ماهية ذلك. (الحرة)
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