نتنياهو يعلن: نحنُ نهاجم إيران!

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وقال نتنياهو للصحفيين في تل أبيب، مساء السبت: "من قال إننا لا نهاجم إيران؟.. نحن نهاجم.. إيران هي رأس الأخطبوط، ومخالبها ترى في كل مكان، من الحوثيين إلى حزب الله إلى حماس".وأكد نتنياهو أن إسرائيل تقاتل وكلاء إيران على 3 جبهات، "حدود البلاد الجنوبية والشمالية وكذلك في الممرات المائية"، واستطرد: "تخيل ما يمكن أن تفعله إيران للاستيلاء على الشرق الأوسط وتدمير الأنظمة، والسيطرة على الممرات البحرية الدولية، ناهيك عن التهديد العالمي الذي تمثله".وتابع: "أنا ملزم كرئيس وزراء إسرائيل بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ليس فقط من أجل أمننا ووجودنا، بل من أجل حماية العالم أجمع".واعتبر نتنياهو أن إسرائيل تحت قيادته "ساهمت بتأخير إنتاج إيران لأسلحة نووية لمدة 10 سنوات على الأقل"، مضيفاً أنه لا يزال بإمكانها فعل المزيد، لكنه لم يرغب بتوضيح ماهية ذلك.