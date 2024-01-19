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مسؤول إسرائيلي بارز: تحرير الرهائن عن طريق الضغط العسكري غير ممكن

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:34
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اعترف أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، أن إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة عن طريق الضغط العسكري "غير ممكن".

وقال غادي يزنكوت، وهو أيضاً قائد الجيش سابقا، إن "اتفاق وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".
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واعتبر أن أولئك الذين يزعمون أنه يمكن تحرير الرهائن من خلال الضغط العسكري "ينشرون الأوهام".

 وكانت تعليقات يزنكوت التي بثتها القناة 12 الإسرائيلية في وقت متأخر من الخميس، أحدث علامة على تزايد الخلاف بين القادة السياسيين والعسكريين حول اتجاه الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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