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عربي-دولي
عن "مرتزقة" في أوكرانيا.. روسيا تطلب تفسيرا من فرنسا
Lebanon 24
19-01-2024
|
06:39
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أعلن فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) إن المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) رسميا عما إذا كانت تعلم بوجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
وأدلى فولودين بهذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن "قواتها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى في خاركيف"، ولم تقدم أدلة تدعم هذا التأكيد.
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ورفضت فرنسا هذه المزاعم قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك "على عكس آخرين".
وكتب فولودين على تيليغرام "أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون".
وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان المشرعون الفرنسيون على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا".
وقال إن مجلس الدوما سيبحث مسألة سؤال البرلمان الفرنسي فيا جتماعه القادم المقرر عقده يوم 23 كانون الثاني.
وأعلنت روسيا، الخميس، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي على خلفية المزاعم بوجود مرتزقة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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