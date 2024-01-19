"بلومبرغ" تتحدّث عن مشكلة تُواجه اوروبا

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أكّدت وكالة "بلومبرغ"، أنّ التوتّر في البحر الأحمر قد يُؤدّي إلى ارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية في أوروبا.ووفقا للوكالة، غيّرت سفن شحن المواد الغذائية مسارها إلى مسار أطول وأكثر كلفة، حيث تدور حول القارة الإفريقية بأكملها لتجنب البحر الأحمر.وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن تُواجه مشكلة عدم القدرة على تسليم الشحنات قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.وأضافت: "الفوضى في البحر الأحمر بدأت تسبب اضطرابات في إمدادات المواد الغذائية، وتهدد بتضخم أسعارها". (روسيا اليوم)