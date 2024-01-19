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عربي-دولي

وزير المالية الألمانيّة لأوروبا: ترامب عائد

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:06
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دعا وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر، الدول الاوروبية للتأهب، قائلا "إن أوروبا تتحدث كثيرا عن ترامب بدل الاستعداد لولايته الثانية المحتملة كرئيس للولايات المتحدة".

كما اعتبر أن على بلاده وغيرها من الدول الاوروبية الاستعداد لولاية ثانية محتملة لترامب من خلال تعزيز قدرتها التنافسية الأوروبية. وأردف قائلا: "إن أداء واجباتنا المنزلية هو أفضل إعداد". (العربية)
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