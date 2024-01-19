وزير المالية الألمانيّة لأوروبا: ترامب عائد

دعا وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر، الدول الاوروبية للتأهب، قائلا "إن أوروبا تتحدث كثيرا عن ترامب بدل الاستعداد لولايته الثانية المحتملة كرئيس للولايات المتحدة".



كما اعتبر أن على بلاده وغيرها من الدول الاوروبية الاستعداد لولاية ثانية محتملة لترامب من خلال تعزيز قدرتها التنافسية الأوروبية. وأردف قائلا: "إن أداء واجباتنا المنزلية هو أفضل إعداد". (العربية)

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