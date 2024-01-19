Advertisement

عربي-دولي

تحذير لإسرائيل... دولة عربيّة تقترب من التحالف مع إيران

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1154453-638412752857546898.jpg
Doc-P-1154453-638412752857546898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
ذكرموقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حذّرت تل أبيب من "التقارب المصري الإيراني الذي بلغ مراحل متقدمة".

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان سيصل إلى القاهرة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن تتعزز العلاقات أكثر.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك محادثات مكثفة تجري بين القاهرة ومسؤولين كبار من الحوثيين والإيرانيين في الأيام الأخيرة بهدف منع توسع الصراع البحري بين إسرائيل والغرب وإيران خوفا من أن يؤدي التصعيد إلى الإضرار بحركة المرور في قناة السويس.

وقالت الصحيفة، إن ما يحدث في المنطقة يعزز العلاقات بين مصر وإيران، بسبب المصالح المشتركة للبلدين ولأن إيران تعتبر لاعبا رئيسيا في المنطقة، وإنه على الرغم من التوتر الذي نشأ بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فمن المتوقع أن تتعزز علاقات مصر مع إيران بشكل أكبر. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2024-01-19
10:13 | 2024-01-19
10:00 | 2024-01-19
09:47 | 2024-01-19
09:26 | 2024-01-19
08:56 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24