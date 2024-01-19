تحذير لإسرائيل... دولة عربيّة تقترب من التحالف مع إيران

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ذكرموقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حذّرت تل أبيب من "التقارب المصري الإيراني الذي بلغ مراحل متقدمة".وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان سيصل إلى القاهرة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن تتعزز العلاقات أكثر.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك محادثات مكثفة تجري بين القاهرة ومسؤولين كبار من الحوثيين والإيرانيين في الأيام الأخيرة بهدف منع توسع الصراع البحري بين إسرائيل والغرب وإيران خوفا من أن يؤدي التصعيد إلى الإضرار بحركة المرور في قناة السويس.وقالت الصحيفة، إن ما يحدث في المنطقة يعزز العلاقات بين مصر وإيران، بسبب المصالح المشتركة للبلدين ولأن إيران تعتبر لاعبا رئيسيا في المنطقة، وإنه على الرغم من التوتر الذي نشأ بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فمن المتوقع أن تتعزز علاقات مصر مع إيران بشكل أكبر. (روسيا اليوم)