"شكاوى جنائية" ضدّ رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى "دافوس"

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أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن "حصانة الشخص المدعى عليه".وتعليقا على الخبر، أفاد مكتب هرتسوغ أن "الرئيس أنهى زيارته لسويسرا كما كان مخططا لها، بعد أن عرض الموقف الإسرائيلي أمام مؤتمر دافوس". (سكاي نيوز)