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عربي-دولي

مقتل 60 فرنسياً بضربة جوية على أوكرانيا.. وموسكو تعلّق

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:26
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقاً على الضربة الروسية لتجمّع للمرتزقة بخاركوف شرق أوكرانيا والتي قتل فيها 60 فرنسيا، إن "روسيا أكدت مراراً وجود مرتزقة يقاتلون لجانب قوات كييف".
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "هناك محادثات تجري عبر القنوات الدبلوماسية ودبلوماسيينا، لكن لم يتم بحث هذا الأمر على أرفع المستويات، لقد أكدنا مراراً أن الكثير من المرتزقة الأجانب يقاتلون نيابة عن نظام كييف وإلى جانبه وفي كل مرة يتم إثبات ذلك بالبرهان".  
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء القضاء على أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وإصابة أكثر من 20 آخرين بضربة صاروخية طالتهم في مركز لتجميعهم في خاركوف شرق أوكرانيا، قبل توجههم للقتال ضد روسيا.

 
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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