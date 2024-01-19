وفد من حماس في موسكو.. محادثات بشأن الإفراج عن الأسرى

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وفداً من أعضاء حركة حماس الفلسطينية يزور موسكو.

والتقى وفد من حماس برئاسة موسى أبور مرزوق بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وشدد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين الذين احتجزوا خلال هجمات 7 تشرين الأول 2023، لدى الفصائل الفلسطينية".



واعتبرت في الوقت نفسه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ عدة أشهر، "ذات حجم كارثي".



وسبق أن أجرى بوغدانوف محادثات هاتفية مع موسى أبو مرزوق في كانون الأول الماضي. وقالت الخارجية الروسية حينها إنه جرت ناقشت "مجموعة من القضايا المتعلقة بالتصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني القائم في قطاع غزة".



المصدر: روسيا اليوم