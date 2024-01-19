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عربي-دولي
مكالمة بين وزيري خارجية باكستان وإيران.. الأزمة نحو الحل؟
Lebanon 24
19-01-2024
|
10:22
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية جليل عباس جيلاني دعا إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، وعبر عن استعداد إسلام أباد للعمل مع طهران في جميع القضايا.
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وبالتزامن مع اجتماع كبار القادة المدنيين والعسكريين في إسلام أباد، أكدت باكستان، الجمعة، إنها لا تريد تصعيد المواجهة مع إيران بعد أن تبادل البلدان ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد تابعة لمسلحين على أراضي كل منهما.
وأفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء لـ"رويترز" بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كاكار بدأ اجتماعا مع لجنة الأمن القومي واسعة الصلاحيات بحضور جميع قادة الأجهزة العسكرية.
وقال وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي إن الاجتماع يهدف إلى إجراء "مراجعة شاملة للأمن القومي في أعقاب الأحداث بين إيران وباكستان".
وقطع كاكار مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وعاد للبلاد، الخميس.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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