بوريل يتّهم إسرائيل: موّلتهم "حماس" لهذا الهدف

قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الإتّحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، إنّ "إسرائيل موّلت "حماس" ماليًا، لإضعاف السلطة الفلسطينية".

وأضاف بوريل، إنّ "إسرائيل دعمت "حماس" لتُضعف حلّ الدولتين".