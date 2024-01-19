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الجيش الإسرائيلي يعثر على معسكر تدريبي لحماس تحت الأرض في خان يونس

Lebanon 24
19-01-2024 | 11:02
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على معسكر تدريبي لحماس، ومقراً كان يشكل ملتقى للمسؤولين في الحركة في قطاع غزة.

وزعم الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الجيش وأثناء العمليات في خان يونس، داهمت موقعاً عسكرياً حمساوياً، تحت الأرض.
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وبحسب أدرعي، حيث كان الموقع يُستخدم معسكراً تدريبياً تابع للواء خان يونس تحت قيادة حماس، وكان يشكل ملتقى للمسؤولين في الحركة.

وأضاف أنه تم العثور في المنطقة على فتحات الأنفاق، والعشرات من قاذفات الصواريخ، والوسائل القتالية ومنشأة احتوت على نماذج مدرعات تابعة لجيش الدفاع. وتم تدمير الآليات من قبل القوات"، على حد زعمه.


المصدر: رصد لبنان 24+ وكالات
المصدر: "رصد" لبنان 24
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