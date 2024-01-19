لوكاشينكو يتحدث عن استخدام السلاح النووي الروسي في بيلاروس

أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعلاقات التعاون مع روسيا موضحا أن هذا التعاون يساهم بدجة كبيرة في ضمان أمن بلاده.

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وقال لوكاشينكو إنه "بمجرد ظهور الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على الأراضي البيلاروسية، أسبل جيراننا وغيرهم المصابون بالذهول أجنحتهم، على الرغم من أنني أتمنى ألا يفكر أحد في استخدام هذه الأسلحة النووية، لأنها مرعبة".

وفي وقت لاحق أعلن لوكاشينكو أن روسيا نقلت بعض الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروس.

وقال إن الأسلحة النووية الروسية المنتشرة على أراضي الجمهورية محمية بشكل دقيق، ولن يتمكن المخربون من الوصول إليها، بمن فيهم البولنديون.

( روسيا اليوم)