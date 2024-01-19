ألمانيا.. نواب يطالبون بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

دعا 20 نائبا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا، بينهم نواب من أصول تركية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 شهور.

جاء ذلك في بيان أصدره النواب الألمان الجمعة، تحت عنوان "وقف إطلاق النار الآن، منع وقوع كارثة إنسانية، تعزيز حل الدولتين".

وذكر البيان أن قصف الجيش الإسرائيلي حرم أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة من الموارد الحيوية، وتسبب باستشهاد ما يقرب من 25 ألف شخص بما في ذلك الأطفال.

وقال البيان: "إن وقف إطلاق النار الإنساني العاجل ضروري لتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، وهذا شرط ضروري للسلام".

وأكد البيان على ضرورة البدء بجهود دبلوماسية مكثفة لحل النزاع، وتفعيل حل الدولتين، مشددا أن هذا الحل يشكل أساس السلام المستدام.

وأكد البيان أن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية هما أكبر العقبات أمام السلام ويجب معالجتهما".

وحث البيان الحكومة الألمانية إلى "ضرورة العمل لضمان الالتزام بالقانون الدولي وخلق بيئة يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيها بسلام وأمن".

( الأناضول)