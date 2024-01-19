بسبب انخفاض تلقى اللقاح.. بريطانيا تحذّر من تفشي مرض بمعدل خطير

حذّرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم، من أن تفشي مرض الحصبة في وسط إنجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإقبال على تلقي اللقاح.

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وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية مما يشير إلى تزايد المخاطر على الصحة العامة.

وأكدت أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في "وست ميدلاندز" منذ الأول من تشرين الأول من العام الماضي، وأغلبها لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وقالت جيني هاريس، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي "مع انخفاض معدل تلقي اللقاح في بعض المجتمعات، تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى".

وأفاد تقرير، صادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تشرين الثاني الماضي، بتسجيل زيادة سنوية "صادمة" في حالات الحصبة والوفيات الناجمة عنها على مستوى العالم في عام 2022.

( الاتحاد)